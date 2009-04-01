В Киевской области похитили бизнесмена... из его собственного «Лексуса»

В с. Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области неизвестные лица похитили 46-летнего бизнесмена, который является директором и учредителем общества с ограниченной ответственностью, занимающегося реализацией изделий металлопроката из титана.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киевской области, 25 марта в 22.30 сестра бизнесмена увидела при въезде во двор своего дома его автомобиль марки "Лексус", двери которого были открыты, работал двигатель, но рядом с ним владельца не было.

Как выяснили на данное время правоохранители, бизнесмен является членом церкви «Филадельфия», из которой в тот вечер возвращался.

Теперь милиция просит всех, кто мог быть свидетелем похищения, или знает место пребывания мужчины, сообщить об этом правоохранительным органам.