В Украине минутой молчания почтили память жертв "Большого террора".

В Киеве в субботу, 5 августа, состоятся мемориальные мероприятия по случаю Дня памяти жертв "Большого террора" с целью чествования 80-й годовщины со дня начала тех трагических событий.

"Утром, в 9:00, начнется поминальная литургия в Покровской церкви на Подоле (внизу Андреевского спуска, метро Контрактовая площадь). С 11:00 до 12:00 состоятся панихида и мемориальные мероприятия у Креста репрессированным в 1930-50-х годах (возле здания бывшего Октябрьского Дворца, метро Майдан Независимости). С 13:00 до 15:00 будут проходить мемориальные мероприятия в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" (метро Лесная, далее Броварской маршруткой до Быковнянского мемориала)", - сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти.

"Большой террор" - масштабная кампания массовых репрессий граждан, которая была развернута в СССР в 1937-1938 гг. по инициативе руководства СССР и лично Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивание населения, изменения национальной и социальной структуры общества.

Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, художественной и научной элиты, деформация общественных связей, разрушение традиционных ценностных ориентаций, распространение общественной депрессии и денационализация.

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За период "Большого террора" на территории УССР, по оценкам историков, было осуждено 198 918 тыс. человек, из которых около двух третей - к расстрелу. Остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря (другие меры наказания охватывали менее чем 1%, освобождено было только 0,3%).

Незаконность "Большого террора" признали еще во времена СССР после смерти Сталина, когда в годы "оттепели" провели частичную реабилитацию репрессированных. Большинство граждан, осужденных по политическим обвинениям, не получили полной реабилитации, а их права не были полностью восстановлены.

В 1991 году в последние месяцы существования СССР был принят закон "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине". В нем впервые в Украине законодательно осудили и отмежевались от политических репрессий как метода управления обществом. Но поскольку этот закон был принят еще в УССР, то определенную часть этих репрессий, даже совершенных внесудебными органами, все еще было определено как "обоснованную". В соответствии с требованиями Закона, органами прокуратуры и судами в течение 1991-2001 годов реабилитировали 248 тыс. 810 граждан, отказано в реабилитации 117 тыс. 243 человек.