В Житомире в фундамент жилого дома для участников АТО заложили "капсулу времени" с посланием потомкам

Сегодня в Житомире заложили «капсулу времени» в фундамент жилого дома для участников антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, дом возводят в Житомире по улице Князей Острожских, 59, где сегодня торжественно заложили «капсулу времени» с посланием для будущих поколений.

Участие в мероприятии на строительной площадке приняли жители города, участники антитеррористической операции, духовенство, строители, журналисты и власть.

Как прозвучало на мероприятии, заказчиком строительства выступил жилищно-строительный кооператив «Атошник».

«Часть квартир передадут участникам антитеррористической операции, а часть - продадут желающим. Дом на 64 квартиры возводит строительная компания “Будєврофонд Эко», - рассказали УНИАН строители.

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К концу следующего года, по утверждению застройщика, эту многоэтажку планируют ввести в эксплуатацию.

«На этом месте более десяти лет стоял развалившийся дом и от жителей близлежащих зданий постоянно поступали жалобы. При поддержке депутатского корпуса городского совета год назад мы решением сессии передали участок под этот кооператив участникам АТО, что даст возможность десяткам семей получить квартиры», – рассказал журналистам Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Он напомнил также, что на демонтаж остатков дома средства были выделены из городского бюджета, кроме этого власти города помогла и в изготовлении разрешительной документации.

«Подобные кооперативы и в дальнейшем будут строить в Житомире с аналогичной моделью для медиков, педагогов, для молодых специалистов и участников АТО», - добавил городской голова.