Начальник управления сбежал на пенсию из-за дела «проститутки против милиции»

Во Львове арестованы три милиционера из управления по борьбе с торговлей людьми за вымогание взяток от проституток.

Как сообщили в пресс-центре Управления СБУ во Львовской области, в Службу безопасности Украины с заявлением о систематическом вымогании взяток работниками специального подразделения милиции за непривлечение к ответственности за занятие проституцией обратилась группа женщин - жительниц города Львова.

Как сообщили в пресс-центре, подписи под заявлением в СБУ, в котором отмечалось, что работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления МВД Украины во Львовской области требуют ежемесячно платить им взятки, поставили шесть «жриц любви», которые не выдержали каждый раз больших поборов от стражей порядка.

«Поскольку в схеме вымогательства и получения взяток было задействовано сразу несколько должностных лиц-милиционеров – для ее разоблачения и документирования была разработана соответствующая многоступенчатая операция, - рассказали в УСБУ. - В результате комплекса проведенных оперативных мероприятий, сотрудниками спецподразделения «К» (по борьбе с коррупцией и организованной преступностью) были задержаны трое сотрудников Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, (УБПСТЛ) ГУМВД во Львовской области". На данный момент они находятся под стражей во Львовском следственном изоляторе. Материалы по данному делу переданы в прокуратуру Львовской области для дальнейшего расследования, сообщили в пресс-центре СБУ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель прокурора Львовской области Олег УЛИНЕЦ, «арестован начальник одного из секторов УБПСТЛ и двое оперуполномоченных. Оперуполномоченные были задержаны «с поличным» при получении взятки в размере полторы тысячи долларов США и шести тысяч гривен. Было установлено, что начальник сектора всего получил свыше 300 тысяч гривен". Заместитель прокурора при этом отметил: "На сегодняшний день мы не имеем оснований задерживать начальника управления. Но следствие ведется, устанавливаются новые факты и эпизоды по данному делу».

Заместитель прокурора Львовской области проинформировал, что по данному факту уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 368 (получение взятки), которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 годов заключения.

«В ходе расследования уже установлено, что арестованные милиционеры занимались вымогательством средств от проституток, а это были ежемесячно разные суммы – от 1500 до 4000 долларов США с одного человека, начиная еще с 2007 года! Мы ведем расследование и вскрываются все новые факты», - проинформировал О.УЛИНЕЦ.

Начальник следственного отдела прокуратуры Львовской области Александр ЧАЛЫЙ, комментируя УНИАН подробности этого дела, отметил, что «милиционеры брали деньги с проституток в своих служебных кабинетах, прямо у входа в зданике УБПСТЛ, что на улице Архипенко, 1 - практически в центре Львова, а также в салонах собственных автомобилей. Потерпевшие в своих показаниях также отметили, что милиционеры заставляли предоставлять сексуальные услуги им и их приятелям, устраивая так называемые «субботники».

«Начальник Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Роман СКИРА сразу после задержания трех сотрудников уволился на пенсию. Он пока не является подозреваемым и не обвиняемый», - сообщил О.ЧАЛИЙ.

В канцелярии Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, корреспонденту УНИАН сообщили, что «Роман Владимирович СКИРА ушел на пенсию. Новый начальник еще не назначен, нет и исполняющего обязанности. Со всеми вопросами - к заместителю начальника управления Любомиру ЩУТЯКУ, но он находится в командировке в Киеве до следующей недели».

В отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области отказались от комментариев по данному делу.

В то же время, начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК категорически отрицал информацию о задержании трех сотрудников управления, предоставленную агентству в прокуратуре и СБУ.

«Задержан только один оперуполномоченный Управления по борьбе с торговлей людьми. Материалы в прокуратуре», - заявил он в комментарии УНИАН, отказавшись от последующих разъяснений.