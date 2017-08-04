На время матча "Шахтера" у стадиона "Металлист" перекроют движение

Также будет запрещен выезд транспорта с ул. Державинской на ул. Плехановскую. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе матча между футбольными командами «Шахтер» и «Мариуполь».

Читайте такжеВ Харькове 22 июля из-за матча между "Динамо" и "Шахтером" ограничат движение транспортаВ это время маршруты автобусов изменятся следующим образом:

у автобусов №68э и 232э конечная остановка временно будет возле ст. м. «Проспект Гагарина»;

автобус №260э сократит путь следования таким образом: ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева» (разворотный круг по ул. Нехаенко возле железнодорожной станции «Балашовка»); высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева»;

№244э: пр. Московский - ул. Полевая и далее по маршруту;

№251э: пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская и далее по маршруту.

С 19:00 до 19:30 и с 21:15 до 21:45 будет ограничена скорость движения трамваев, следующих по ул. Плехановской – от ул. Молочной до ул. Державинской.