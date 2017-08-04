Тоня Матвиенко и группа "Гайдамаки" презентовали клип в аэропорту "Борисполь" (видео)

В столичном аэропорту «Борисполь» состоялась презентация клипа певицы Тони Матвиенко и группы «Гайдамаки» на песню «Ой, у лузі червона калина».

В качестве видео использованы кадры из нового фильма режиссера Зазы Буадзе «Червоний», премьера которого состоится на день Независимости Украины. Песня украинских музыкантов будет звучать в финале картины.

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Фильм «Червоний» снят по роману и сценарию писателя Андрея Кокотюхи. В центре истории - судьба воина УПА Данила Червоного, который в 1947 году попадает в один из сталинских лагерей и поднимает там восстание. Главную роль сыграл львовский актер Николай Береза.

«Я счастлив, что был приглашен в команду „Червоного“. Для меня эта картина стала знаковой. Она о том, что происходит с нами сегодня. Потому что, увы, мы до сих пор находимся в состоянии войны и боремся за свободу своей страны», - признался «Фактам» Заза Буадзе.