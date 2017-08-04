Полторак пригласил в ВСУ "диванных экспертов", которые критикуют парад

Министр обороны Украины Степан Полторак пригласил приобщиться к Вооруженным Силам Украины «диванных экспертов», которые критикуют военный парад ко Дню Независимости Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам во время репетиции парада ко Дню Независимости Украины, который транслировал канал «112».

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Отвечая на вопрос по поводу негативного отношения некоторых людей к проведению парадов в то время, когда в стране война, Полторак отметил, что когда читает «диванных героев Facebook», то удивляется подходом этих людей.

«Я всех их приглашаю в Вооруженные Силы. Приглашаю, чтобы они побыли рядом со всеми военнослужащими, Вооруженными Силами. И в зоне проведения антитеррористической операции, и на полигонах, и в классах, и в аудиториях, там, где мы рискуем жизнью», - сказал он.

Министр убежден, что одним из элементов независимости любой страны является праздник ее независимости.

«И главным элементом этой независимости, и гарантом являются Вооруженные Силы Украины», - сказал он и добавил, что представители ВСУ имеют право в этот праздник пройти по центральной улице страны.