Полторак пригласил в ВСУ "диванных экспертов", которые критикуют парад

10:59, 04 августа 2017
Общество
1609 1

Министр убежден, что одним из элементов независимости любой страны является праздник ее независимости.

Степан Полторак / REUTERS

Министр обороны Украины Степан Полторак пригласил приобщиться к Вооруженным Силам Украины «диванных экспертов», которые критикуют военный парад ко Дню Независимости Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам во время репетиции парада ко Дню Независимости Украины, который транслировал канал «112».

Читайте такжеВпервые в военном параде ко Дню Независимости Украины примут участие страны-партнеры (видео)

Отвечая на вопрос по поводу негативного отношения некоторых людей к проведению парадов в то время, когда в стране война, Полторак отметил, что когда читает «диванных героев Facebook», то удивляется подходом этих людей.

«Я всех их приглашаю в Вооруженные Силы. Приглашаю, чтобы они побыли рядом со всеми военнослужащими, Вооруженными Силами. И в зоне проведения антитеррористической операции, и на полигонах, и в классах, и в аудиториях, там, где мы рискуем жизнью», - сказал он.

Министр убежден, что одним из элементов независимости любой страны является праздник ее независимости.

«И главным элементом этой независимости, и гарантом являются Вооруженные Силы Украины», - сказал он и добавил, что представители ВСУ имеют право в этот праздник пройти по центральной улице страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #парад ко Дню Независимости#Полторак про парад#диванные эксперты