Турчинов на Донбассе проверил систему блокирования пророссийских каналов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сегодня, 3 августа, во время рабочей поездки в Покровск проверил систему блокирования пророссийских каналов, которая будет установлена вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщается на сайте города Покровск.

Читайте такжеВ Луганской области построят новую телевышку для трансляции украинских каналов на оккупированных территориях

"В Покровске создана первая опытная установка комплексной системы информационного противодействия, которая позволяет полностью блокировать пророссийские теле- и радиоканалы и одновременно очень хорошо принимать все украинские. Сейчас мы проверили ее работу - работает очень качественно. Через несколько месяцев она будет установлена вдоль всей линии размежевания", - сказал Турчинов.

Как рассказали в пресс-центре штаба АТО, методику подавления телевизионного вещания с неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей разработала одна из ведущих украинских компаний.

Система позволяет эффективно создавать помехи в трансляции до 10 каналов одновременно.

На частотах, которые блокируются, эта методика обеспечивает беспрепятственную работу украинских каналов.