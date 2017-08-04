Полиция Львовской области начала охоту на фуры, которые портят асфальт в жару

На международной трассе во Львовской области из-за жары дорожники и полиция начали "охоту" на грузовики. В области уже несколько дней действует температурный режим, который запрещает движение многотонным автомобилям, если на термометре выше +28 С, говорится в сюжете ТСН.

На дороге останавливают все без исключения грузовики – вместе работают специалисты Укртрансбезпеки и патрульные. После проверки документов машины отправляют на взвешивание – на Львовщине действует 8 таких передвижных комплексов. Перегруженные машины о температуре воздуха выше +30 разрушают покрытие, потому что асфальт распаляется на солнце до 70 градусов. Под многотонной фурой дорога становится, как пластилин.

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"Начинает расплываться, образуются микротрещины, в дальнейшем туда попадает вода, мороз и до года времени такой дороги нет", - говорит руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Руслан Кандибор.

Знаки о температурном режиме на трассе есть, но водители ими сознательно пренебрегают или действительно не замечают. На нарушителей составляют административный постановление за нарушение правил дорожного движения, а водителям рекомендуют становиться на отстой. Штраф 255 грн плюс задержка в пути – такова цена выезда на дорогу в ненадлежащих условиях. Только за час на глазах журналистов оштрафовали и отправили пережидать жару 15 грузовиков. По словам работников весового комплекса, движение продолжили только пустые фуры или те, вес которых не превышает 24 тонн. Тот из перевозчиков, кто рискнет перегрузить фуру – заплатит максимальный штраф в 20 тысяч гривен.

Выявленным нарушителям предлагают переждать жару в отстойниках. Если водитель не прислушается и поедет дальше – заплатит еще раз. "Буквально за 30 километров на посту его остановят второй раз и уже проверят, он стал на отстой не стал. Если не стал, ему вынесут еще одну дополнительную постановление", - пояснил инспектор патрульной полиции Львова Иван Стадник.

На трассах Львовщины есть полсотни мест для отстоя грузовиков. Преимущественно дальнобойщикам советуют дождаться вечерней прохлады на заправках, но туда все фуры не поместятся, сетуют водители. А вдоль дороги стоять, говорят, некомфортно. "Стоянок нет, а в такую жару стоять на обочине – тоже не вариант. Перед тем, как штрафовать, надо условия сделать – тогда не будем нарушать", - говорит один из дальнобойщиков.

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При такой температуре дорожники и полиция делают исключения для тех, кто везет продукты, которые быстро портятся. Остальные фур, чтобы не разрушать асфальт, просят начать движение где-то в 22:00 часов, когда, по словам синоптиков, температура воздуха будет ниже 28 градусов.