Ющенко встретился с Азаровым в аэропорту

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с первым вице-премьер-министром Украины, министром финансов Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Об этом УНИАН сообщили в Официальном интернет-представительстве Президента Украины.

Главная тема встречи – необходимость быстрейшего вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Президент Украины отметил, что пакет законопроектов, поданный им в Верховную Раду, может быть поддержан как правительством, так и парламентом. Ведь, по его словам, он строился именно на двусторонних договоренностях, положенных в основу подписания двусторонних протоколов между Украиной и рабочей группой в рамках ВТО.

Н.АЗАРОВ согласился с позицией Президента относительно необходимости вступления Украины в ВТО до конца этого года и считает необходимым продолжить конструктивное сотрудничество между Президентом, Верховной Радой и Кабинетом Министров.

Встреча состоялась сегодня в аэропорту «Борисполь» перед отлетом Президента с официальным визитом в Финляндию.