Каждый второй житель подконтрольного Украине Донбасса чувствует себя прежде всего украинцем - опрос

Каждый второй житель подконтрольного украинской власти Донбасса (51%) чувствует себя, прежде всего, гражданином Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в представленных на пресс-конференции в Киеве результатах опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Согласно опросу, 34% респондентов являются носителями региональной идентичности (то есть, считают себя, прежде всего, жителями города/села или региона, где они проживают).

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При этом, общенациональная идентичность существенно преобладает над региональной в Луганской области (62% против 22%), тогда как в Донецкой области носителей региональной идентичности, напротив, несколько больше, чем носителей общенациональной идентичности ((47% против 40%).

*** Опрос в Луганской и Донецкой областях (на контролируемой Украиной территории) был проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива (с привлечением сети фирмы "Ukrainian Sociology service") в течение 1-11 июля 2017 г. в Донецкой области и 8-26 июня в Луганской области.

Всего в каждой из областей было опрошено по 500 респондентов по выборке, представляющей взрослое население областей (за исключением оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, образование и место жительства. Погрешность выборки составляет 4,6%.