Почти половина украинцев хотят внеочередных выборов в Раду - социологи

Относительное большинство украинцев поддерживает идею проведения внеочередных парламентских выборов: положительно эту инициативу оценивают 48% опрошенных, неодобрительно - 35%. Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего общенационального опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова презентованы на пресс-конференции в Киеве.

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Авторы исследования отмечают, что общее отношение к досрочным выборам Верховной Рады практически не изменилось с декабря 2016 года.

Так, больше всего поддерживают идею досрочных выборов на Востоке (61%), несколько меньше - в Центре (48%) и на Юге (43%), а меньше всего - на Западе (36%).

При этом 65% респондентов согласились принять участие во внеочередных выборах, если они состоятся в ближайшее время, а 23% - не пошли бы на голосование. Отмечается, что в декабре 2016 года таких было 63,5% и 20% соответственно.

"Потенциальная явка на парламентских выборах примерно одинакова во всех регионах, кроме Юга, где она заметно ниже и составляет 43%", - говорится в исследовании.

*** Общенациональный опрос населения проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.