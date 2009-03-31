Постановление об отмене 13% надбавки к пошлине вступит в силу без публикации

Постановление Кабинета министров Украины об отмене действия 13% надбавки к ввозной пошлине оформлено как документ для служебного пользования (ДСК).

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Таким образом, для вступления в действие этого постановления не нужна публикация документа в официальных изданиях.

Согласно ст. 55 Закона “О Кабинете министров”, постановления, которые содержат информацию ограниченного доступа, не подлежат публикации и вступают в силу с момента “доведения их в установленном порядке исполнителям”, если в постановлении отдельно не указан срок вступления его в силу.

Вместе с тем в письме Гостаможслужбы от 24 марта 2009 года №11/1-10.21/2619-ЕП, говорится, что текст постановления будет предоставлен региональным таможням позднее.

Как сообщал УНИАН, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что Генеральная прокуратура должна проверить законность невзыскания органами Государственной таможенной службы 13% надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины.

«В нарушение данной законодательной нормы Государственная таможенная служба Украины 24 марта 2009 года письмом под №11/1-10.21/2619-ЕП проинформировала начальников региональных таможен, начальников таможен о вступлении с 00 часов 25 марта 2009 года в действие постановления Кабинета министров Украины об отмене этой временной надбавки, за исключением товаров по кодам в соответствии с УКТВЭД 8418 и 8703. Однако, по состоянию на 27 марта 2009 года, акт, на который ссылается Гостаможня, Кабинетом министров Украины не издан», – отмечает В.БАЛОГА.

Напомним, что 18 марта т.г. Кабмин отменил действие 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме автомобилей и холодильников, и одобрил законопроект, которым действие этой надбавки, заменил дополнительным импортным сбором.