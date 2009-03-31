Киевское метро уже 2 недели занимается «подпольной благотворительностью»

С 1 апреля т.г. школьники Киева при наличии ученического билета смогут пользоваться услугами метрополитена бесплатно. Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы КП “Киевский метрополитен” Надежда ШУМАК.

“У нас введен бесплатный проезд школьников”, - сообщила она.

Как выяснилось во время разговора с руководителем пресс-службы, подземка возит школьников бесплатно с середины текущего месяца (марта).

Н.ШУМАК отметила, что метрополитен в данном случае руководствуется соответствующим решением Киевсовета: “На сегодняшний день мы руководствуемся решением Киевсовета о бесплатном проезде в метро школьников Киева”.

По ее словам, пока мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ еще не выдал соответствующее распоряжение о безоплатном проезде школьников города, нет также письменного распоряжения руководителя “Киевского метрополитена” Петра МИРОШНИКОВА.

“Распоряжения Киевского городского председателя нет. Я знаю, что оно готовится. Но была команда – и возим теперь бесплатно школьников”, - сказала она.

На вопрос, на какое время введен новый проход школьников в метро, Н.ШУМАК сказала, что пока не может ничего об этом сказать.

По поводу проезда студентов Киева, то для них все остается как и ранее – они покупают проездные студенческие билеты через свои профсоюзы, отметила Н.ШУМАК.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2008 года 114 из 120-ти депутатов Киевского городского совета поддержали введение бесплатного проезда в Киеве для детей школьного возраста всеми видами коммунального пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси и маршруток).

29 января фракция БЮТ в Киевсовете сообщила, что Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал это решение Киевсовета.

3 февраля муниципальная газета “Хрещатик” опубликовала решение Киевсовета о бесплатном проезде детей школьного возраста в городском пассажирском транспорте.

В тот же день Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал прессе, что намерен в феврале подписать соответствующее распоряжение о безоплатном проезде школьников.