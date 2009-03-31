Москва через ПИБ вольет в экономику Украины 0,5 миллиарда долларов

"Проминвестбанк" в ближайшие 2-3 месяца, при участии российского "Внешэкономбанка", планирует выдать кредитов реальному сектору экономики Украины на 0,5 млрд. долл. (в эквиваленте).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя правления "Проминвестбанка" Вячеслав ЮТКИН сегодня журналистам.

«В настоящее время мы собрали заявок на 0,3 млрд. долл. Я думаю, тут будет два пути: или синдицированные займы вместе с акционерами, или выдача собственных займов на сумму чуть больше 100 млн. долларов в одни руки, то, что нам позволяет регулятивный капитал», - сказал В.ЮТКИН.

По его словам, банк рассматривает заявки на кредитование таких предприятий как "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор" и еще несколько крупных предприятий, деятельность которых связана с Россией. В частности, планируется выдавать кредиты, в основном, тем предприятиям, около 50% экспорта которых идет на Россию и в то же время большое количество комплектующих закупается в России.

При кредитовании планируется применять документарные схемы расчетов, такие как система аккредитивов, гарантий, экспортных контрактов, гарантированных "Внешэкономбанком".

Банкир отметил, что в этих операциях активно будут задействованы рубль и гривня, и в большей части кредитования будет заложен принцип ухода от долларовой составляющей.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, г. Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 27,490 млрд. грн., обязательства – 24,227 млрд. грн., собственный капитал – 3,262 млрд. грн., уставный капитал – 2,002 млрд. грн.

ЗАО "Проминвестбанк" по итогам 2008 года сократило чистую прибыль на 58%, по сравнению с 2007 годом, до 99,303 млн. грн.

По состоянию на 5 марта 2009 года, в состав акционеров банка входили: российский "Внешэкономбанк" владел 75% + 3 акции, Slav AG (как бенефициарный собственник) - 14,8%, семья МАТВИЕНКО – 5,2%, другие акционеры – 5%.