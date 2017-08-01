В Крыму "отжимают" квартиры украинских военных и заселяют туда силовиков РФ – правозащитник

Во временно оккупированном Россией Крыму в квартиры украинских военнослужащих, которые передислоцировались на материковую Украину, незаконно заселяют российских силовиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко.

"Сегодня, к сожалению, мы продолжаем говорить об очередных грубых нарушениях норм международного гуманитарного права со стороны Российской Федерации на временно оккупированной территории Крыма», - констатировал он.

Так, говоря об экспроприации имущества украинских военнослужащих и членов их семей, Тимочко отметил, что начиная с осени 2014 года в оккупированном Крыму начали создавать так называемые «жилищные комиссии», в которые входят представители так называемых «правоохранительных органов Республики Крым» и представители Министерства обороны Российской Федерации.

Такие комиссии, отметил юрист, вместе с бывшими работниками квартирно-эксплуатационных частей, перешедших на сторону РФ, начали отслеживать имущество украинских военнослужащих, которое принадлежало им на праве пользования или на праве частной собственности.

«Эти квартиры раньше, до оккупации, выдавались на основании ордеров или передавались в собственность на основании соответствующих свидетельств. И украинские военные, и члены их семей на законных основаниях владели этим имуществом», - пояснил Тимочко.

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По его словам, эти комиссии начали угрожать выселением лицам, проживавших там. «Очень часто украинские военные, когда переместились на другую территорию и дальше проходили службу, оставляли или своих родственников, или друзей, товарищей и даже соседей ухаживать за этим имуществом, оплачивать коммунальные услуги. Поскольку они рассчитывали на то, что когда-то, когда вернется Крым, они смогут рассчитывать проживать дальше там со своими семьями», - сказал юрист.

Однако, подчеркнул он, начали фиксироваться факты экспроприации, то есть незаконного изъятия недвижимости. Это сопровождалось тем, что российские военнослужащие совместно с представителями «правоохранительных органов» врывались в жилье, заменяли замки на дверях и заселяли туда новых лиц.

«И этими новыми лицами оказываются представители Российской Федерации. А именно представители российской армии. Это офицеры, как правило, ФСБ Российской Федерации», - отметил Тимочко и добавил, что один из таких случаев произошел в конце июня.

Он привел примеры и зачитал показания украинских военнослужащих относительно незаконного изъятия квартир, в частности, в Симферополе, Севастополе и Феодосии.

«Такие случаи были и в других городах. На сегодняшний день Украинским Хельсинским союзом совместно с Региональным центром по правам человека проведен мониторинг таких ситуаций, и теперь нам известно около 10 случаев незаконной экспроприации имущества», - сказал Тимочко.

Кроме того, он отметил, что еще 15 семей военнослужащих сообщили о том, что до сегодняшнего дня им поступают угрозы по поводу того, что они вынуждены выселиться и освободить жилье, поскольку «оккупационными властями Крыма оно воспринимается как имущество Российской Федерации как имущество Министерства обороны Российской Федерации».

Юрист отметил, что они не оставят эти действия безнаказанными и будут следить, чтобы соответствующая информация поступала не только в правоохранительные органы Украины, но и в международные инстанции. В частности, в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека.

Он также призвал правительство и Министерство обороны Украины обеспечить служебным жильем украинских военнослужащих и членов их семей на подконтрольной Украине территории.