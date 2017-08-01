Морские пехотинцы и курсанты ВМС тренируют строевую выучку ко Дню Независимости (фото)

Морские пехотинцы и курсанты Военно-Морских Сил ВС Украины тренируют строевую выучку к Дню Независимости. Об этом сообщается на странице Facebook ВМС ВС Украины.

«Подготовка к параду на День Независимости Украины: морские пехотинцы и курсанты Военно-Морских Сил ВС Украины тренируют строевую выучки», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в августе у граждан Украины будут дополнительные выходные дни в связи с празднованием 26-й годовщины независимости Украины 24 августа. Она в этом году приходится на четверг.

Также, согласно распоряжению Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2017 году", 25 августа, пятница тоже будет выходным, однако его нужно будет отработать в субботу, 19 августа.