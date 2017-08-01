"Гимн мира": как Pianoбой вместе с сыном ловили цветные пеленки в новом клипе (видео)

Украинский певец Дмитрий Шуров, известный под псевдонимом Pianoбой, выпустил новый клип и песню под названием "На Вершині". Премьера видео появилась на Youtube.

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Режиссером клипа стали Мария Оз и Лука, а автором слов и музыки сам Дмитрий Шуров.

Песня "На Вершині" – это гимн мира, взаимопомощи и дружбы. Песня о людях, которые падают, разбивают колени, но благодаря своим близким и ради них подводятся и идут дальше.

Кстати, в клипе, кроме самого Дмитрия Шурова, появился его сын Лев. Одинаковые костюмы в кадре в очередной раз подчеркивают сходство отца с сыном.

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"Эта песня и видео о том, что быть крутым самому по себе. Гораздо круче достигать чего-то вместе с близкими людьми, пытаясь помочь им и себе прыгнуть выше головы. Мой любимый момент клипа – как Левко успешно отражается от зеленых чудовищ, и улетает, как супермен", – рассказывает Дмитрий Шуров.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее группа THE HARDKISS показала черно-белый клип на песню "Журавли".