Стало известно о странных совпадениях, связанных с самоубийством вокалиста Linkin Park

В день самоубийства вокалиста Честера Беннингтона Linkin Park представили клип на новую песню Talking to Myself, в котором снялся музыкант. Видео появилось 20 июля на официальном канале группы в YouTube, его посмотрели почти 6 миллионов раз.

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Время размещения клипа на официальной странице группы в "Фейсбуке" почти совпало с моментом появления первых сообщений о самоубийстве Честера.



По данным Billboard, презентация клипа состоялась незадолго до того, как в СМИ появилась информация о самоубийстве. В видеоролике собрана нарезка записей с концертов на гастролях в Европе. Группа планировала продолжить тур в поддержку нового альбома.

Как сообщал УНИАН, Честера обнаружили мертвым в частной резиденции Пало-Вердес в Лос-Анджелесе. Известно, что артист на протяжении нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Честер был близким другом фронтмена Soundgarden Криса Корнелла, который совершил самоубийство, повесившись в мае. День рождения Корнелла - 20 июля.