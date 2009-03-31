«Дело»выяснило, как обменять замороженный депозит на квартиру и взять кредит на недостающую сумму.

«Надра»

Этот банк первым разработал схему обмена депозита на залоговую квартиру. Однако далеко не всегда сумма вклада равняется стоимости жилья. Поэтому вкладчикам предложили следующую схему: если у вас не хватает вашего депозита для покупки квартиры, вы можете взять в банке кредит. Но в размере не более чем 25% стоимости жилья. При этом валюта кредита должна совпадать с валютой депозита, а срок кредитования — не более 5 лет.

Однако сотрудники банка дают противоречивые сведения о том, по какой цене будет оцениваться залоговая квартира. К примеру, в колл-центе сообщили: «Будет проходить экспертная оценка залогового имущества, и банк за него потребует не более той суммы, в которую его оценят сегодня». А в отделении №70 сказали, что стоимость выставленного банком на продажу имущества будет несколько завышена (то есть по старым ценам). «А вы сами принимаете решение: то ли свои деньги из банка быстрее хотите забрать и тогда обмениваете депозит на залог по таким ценам, то ли не хотите и ждете других условий», — объяснили в отделении. Не указываются в распоряжении и процентные ставки, по которым банк готов выдавать кредит вкладчику для доплаты за покупаемое им залоговое имущество. «Ориентируйтесь где-то на 13-14% в долларах и 18-19% в гривнях», — сказали в отделении.

В банке «Надра» не исключают, что купить залоговое имущество и взять на недостающую сумму кредит могут в складчину несколько вкладчиков, но для этого им нужно определиться, кто будет владельцем (чтобы на него оформить кредит). По мнению работников отделения №70, такой механизм (в складчину) неудобен и длителен. Но даже если один человек покупает с помощью депозита залоговое имущество и оформляет на него кредит, процедура будет длительной. «Она займет не менее двух недель, в течении которых вопрос будет согласовываться, и по нему будет приниматься решение», — сказали в отделении.

Укрпромбанк

Этот банк тоже готов предоставлять кредиты для вкладчиков. Более того, в отделе работы с залоговым имуществом готовы рассказать детально, как должен проходить процесс покупки квартиры за вклад. Сначала на сайте нужно выбрать выставленную на продажу залоговую квартиру. Потом узнать в банке, продана эта квартира или еще нет. Затем подать заявку на кредит. Но легким путь его получения в этом банке не будет: «Надо будет делать замену заемщика по кредитному договору, чтобы частично списать с депозита деньги и за счет них погасить часть кредита». Оставшуюся часть вкладчик уже отдает вместо экс-заемщика. Однако ему придется отдавать кредит уже не со «старыми», а с «новыми» процентами. «Если у вас будет просто громадная сумма кредита на покупку залогового имущества, тогда, возможно, большой кредитный комитет оставит вам старые ставки, но во всех остальных случаях придется возвращать долг по новым, более высоким ставкам», — рассказали в отделении.