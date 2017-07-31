Киберполиция разоблачила мошенников, которые обманули граждан более чем на миллион гривень

Оперативники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины разоблачили группу лиц, которые обманули около 150 граждан на сумму более чем миллион гривень. Как сообщили в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины, преступная группа занималась мошенничеством в сфере электронной коммерции.

Читайте такжеМассовая хакерская атака: в киберполиции рекомендуют пользователям отключить компьютерыУстановлено, что группа состояла из двух человек - жителей Киева и Днепра. С декабря 2016 года они зарегистрировали 23 интернет-ресурса, на которых размещали объявления о продаже компьютерной техники и телефонов. При этом обязательным условием договора купли-продажи было 100% оплата на заранее подготовленные злоумышленниками карточные счета.

Отмечается, что каждый из интернет-магазинов работал не более семи дней. При этом профессиональное оформление сайтов с указанием полных технических характеристик товара, а также имитированные злоумышленниками положительные отзывы от клиентов, не вызывали сомнений у покупателей относительно добросовестности процедуры приобретения товаров.

По месту жительства злоумышленников полицейские провели санкционированные обыски, откуда изъяли компьютерную технику, жесткие диски, деньги, а также черновые записи. Кроме того, изъяты платежные карты и мобильные телефоны, которые злоумышленники использовали в преступной схеме.

В ведомстве сообщили, что решается вопрос об объявлении подозрения всем участникам преступной группы. Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса ("мошенничество"). Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.