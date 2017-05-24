Киберполиция готова обеспечить меры по блокировке российских сайтов и соцсетей

Киберполиция в пределах своей компетенции готова к обеспечению мер по блокировке российских веб-сайтов и социальных сетей.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

В киберполиции подчеркнули, что Украина не блокирует независимые социальные сети, штаб-квартиры которых расположены не на территории страны-агрессора. Ряд украинских компаний уже начали мероприятия по ограничению доступа к веб-сайтам, указанным в перечне решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

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Киберполиция в пределах своей компетенции готова к обеспечению соблюдения этих требований.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, Mail.ru др. 17 мая указ президента вступил в силу.