В Киеве накрыли нелегальную дискотеку: 64 танцора - «под кайфом»
13:12, 30 марта 2009Общество
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Владелица - 18-летняя девушка
В ночь на воскресенье сотрудники спецподразделения «Беркут», Управления борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, спецподразделения УБОП «Сокол» на нелегальной дискотеке в Днепровском районе Киева задержали 64 человека в состоянии наркотического опьянения, в том числе 10 несовершеннолетних.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, 31 задержанный объяснил, что употреблял наркотики (амфетамин, марихуану) именно в этом развлекательном заведении. Владелица дискотеки, 18-летняя девушка, не смогла предоставить работникам милиции каких-либо документов, подтверждающих легальное функционирование дискотеки.
Все задержанные впоследствии были отпущены.
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