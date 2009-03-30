В Киеве накрыли нелегальную дискотеку: 64 танцора - «под кайфом»

В ночь на воскресенье сотрудники спецподразделения «Беркут», Управления борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, спецподразделения УБОП «Сокол» на нелегальной дискотеке в Днепровском районе Киева задержали 64 человека в состоянии наркотического опьянения, в том числе 10 несовершеннолетних.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, 31 задержанный объяснил, что употреблял наркотики (амфетамин, марихуану) именно в этом развлекательном заведении. Владелица дискотеки, 18-летняя девушка, не смогла предоставить работникам милиции каких-либо документов, подтверждающих легальное функционирование дискотеки.

Все задержанные впоследствии были отпущены.