Аделаджа называет политическим начатое против него уголовное дело

Пастор церкви «Посольство Божье» Сандей АДЕЛАДЖА называет политическим преследованием возбуждение против него уголовного дела.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».

«Почему именно милиция хочет, чтобы я был ответственным за потерянные деньги людей, я думаю, что это связано с тем, что я перешел дорогу многим людям – сильным мира сего, они ведь не любят, что б кто-то шел против их воли», - сказал пастор.

В тоже время, он отказался назвать конкретные фамилии, подчеркнув, что это и так очевидно.

Он отметил, что сегодня никто доподлинно не может сказать, сколько прихожан его церкви пострадало вследствие вложения денег в «Кингз Кепитал». В тоже время он согласился, что такие пострадавшие есть, и он пообещал сделать все от него зависящее, чтобы деньги были возвращены законным вкладчикам. «Все что делается (возбуждение уголовного дела – УНИАН) и нацелено на то, что б я не мог защищать интересы моих прихожан, которые потеряли там деньги», - отметил он.

С.АДЕЛАДЖЕ были продемонстрированы отрывки его проповедей, где он говорил о «Кингз Кепитал» в положительном свете. Он сказал, что его слова были вырваны из контекста, поскольку он никогда не агитировал за вложение денег в эту компанию. Говорить же о «Кингз Кепитал», во время проповедей его принуждали вопросы прихожан, и, по его словам, он всегда предупреждал их, что прежде, чем вкладывать деньги, необходимо тщательно проверять документы.

Как сообщал УНИАН, Главное следственное управление МВД Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании «Кингз Кепитал», выдвинуло обвинение С.АДЕЛАДЖЕ.

Гражданин Нигерии С.АДЕЛАДЖА, который официально проживает в Украине, обвиняется в организации завладения средствами граждан путем мошенничества, осуществленного в особо крупных размерах.

14 марта следователи во второй раз избрали для С.АДЕЛАДЖИ меру пресечения – подписку о невыезде.