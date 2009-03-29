Россия предлагает отказаться от доллара

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает целесообразным отказаться от доллара в качестве единственной резервной валюты.

Об этом Д.МЕДВЕДЕВ заявил в интервью телекомпании Би-Би-Си.

«Совершенно очевидно, что нынешняя валютная система не справилась с вызовами. Это хорошо, что мы ещё имели некий набор валют: доллар, евро, фунт стерлингов. Но, по-хорошему, на будущее эта система должна быть основана на мультивалютной корзине, она должна включать в себя и другие региональные резервные валюты. Если мы сможем договориться, то в будущем можно говорить и о создании некоей супервалюты», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Президент России отметил, что эту тему он уже обсуждал с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ, с другими коллегами, в том числе и с китайскими. «Конечно, мы реалисты, и я надеюсь, что нахожусь на реалистической позиции», - добавил он.

По мнению Д.МЕДВЕДЕВА, пропорции, сложившиеся в мировой экономике, уже не совсем отвечают современному состоянию жизни. «Мы видим, как быстро развиваются так называемые динамичные экономики, как быстро растут особые рынки, такие как рынки БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), как быстро развивается Дальний Восток. Поэтому всё это нужно учитывать. Но кризис - это не повод для того, чтобы сказать: всё, зафиксированы новые пропорции, новая картинка политическая, и мы теперь живем в новом мире. Кризис - это повод для того, чтобы найти решение», - подчеркнул глава Российского государства.

Справка УНИАН. Резервная валюта – это иностранная валюта, которая накапливается центральными банками в валютных резервах и используется для международных расчётов.

Ранее резервные валюты использовались в основном в качестве средств для расчётов на товарных рынках (нефть, золото и др.), однако в последнее время, особенно в странах Азии, резервные валюты используются для накопления золотовалютных резервов в целях укрепления конкурентоспособности экспорта путем ослабления своих валют, а также в качестве резерва на случай финансовых кризисов.

Статус резервной валюты дает стране-эмитенту валюты определённые преимущества: возможность покрытия дефицита платежного баланса национальной валютой (что происходит сейчас с торговым балансом США), содействовать укреплению позиций национальных корпораций в конкурентной борьбе на мировом рынке. В то же время выдвижение валюты на роль резервной возлагает на страну-эмитената обязанности поддержки стабильности валюты, снятие валютных и торговых ограничений, принятие мер по ликвидации дефицита платежного баланса.

Первоначально в роли резервной валюты выступал английский фунт стерлингов, игравший господствующую роль в международных расчётах. Решениями конференции в Бреттон-Вудсе (США, 1944 год) наряду с фунтом стерлингов в качестве международной платежной и резервной валюты стал использоваться доллар США, который занял вскоре доминирующее положение в международных расчётах.