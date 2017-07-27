В Италии по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов задержали около 40 украинцев

В Италии по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов за два года были задержаны около 40 украинцев. Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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"По информации иностранных дипломатических учреждений Украины в Италии, в течение 2014-2016 годов на территории Италии задержаны и арестованы около 40 граждан Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов", - отметил он.

"Все арестованные сообщали об одной и той же схеме найма на работу. Итак, в отдельных городах Украины неизвестные лица в сети Интернет объявляли предложения по работе в туристической сфере, в частности, перевозке туристов на яхте", - рассказал дипломат.

"В месте прибытия их встречали лица, и предлагали работу по перевозке туристов. Лица, предлагавшие работу, затем обязывали граждан Украины, которые были членами экипажей яхт, брать на борт лиц, которые якобы были туристами и должны быть доставлены в определенный назначенный пункт", - добавил официальный представитель Департамента консульской службы МИД.

"Выяснилось, что миссию они выполняли другую. Собственно ту миссию, которая затем была расценена правоохранительными органами как действия по нарушению законодательства страны", - сказал Кирилич.

Также, по его словам, консульскими должностными лицами оперативно установлены официальные контакты с компетентными органами Италии, а также направлялись запросы в эти органы в связи с задержанием указанной категории граждан Украины.

Вместе с тем был установлен контакт с адвокатами, которые обеспечивали правовую защиту в этом деле и давали советы семьям граждан Украины в сложившейся ситуации.

"Консульскими должностными лицами на постоянной основе поддерживается контакт со всеми заключенными гражданами Украины и предоставляется консульская защита", - отметил Кирилич.

Он добавил, что по этому делу и дальше продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, в мае в материале британского издания The Sunday Times, журналисты которого провели собственное расследование, речь шла о том, что украинские контрабандисты основали многомиллионный бизнес для перевозки на роскошных яхтах мигрантов из Турции в Южную Европу.

Авторы утверждали, что были арестованы восемь украинских контрабандистов в южной части Сицилии после того, как их плавательные средства перехватила итальянская морская пограничная охрана. Еще шестеро украинцев были арестованы на Мальте и на Крите. Более 2 тысяч мигрантов - в основном из Среднего Востока и Южной Азии - заплатили свыше 5500 фунтов за человека за путешествие из Турции в Италию с начала 2016 года.