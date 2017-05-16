Украинцы основали многомиллионный бизнес по перевозке мигрантов из Турции на роскошных яхтах - The Times

Украинские контрабандисты основали многомиллионный бизнес для перевозки на роскошных яхтах мигрантов из Турции в Южную Европу. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times, журналисты которого провели собственное расследование.

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Более 2 тысяч мигрантов - в основном из Среднего Востока и Южной Азии - заплатили свыше 5500 фунтов за человека за путешествие из Турции в Италию с начала 2016 года. Такие данные были предоставлены изданию итальянскими властями и Европейским агентством по охране внешних границ Frontex.

Авторы расследования утверждают, что за последний месяц на юге Сицилии были арестованы восемь украинских контрабандистов. Их судна перехватила итальянская морская пограничная охрана. Еще шестерых украинцев арестовали на Мальте и Крите.

Отмечается, что на борту каждой яхты переправлялось около 30 мигрантов из таких стран, как Сирия, Афганистан, Пакистан, Сомали и Ирак.

Авторы добавили, что аресты этих украинцев произошли после того, как в прошлом году по подозрению в перевозке людей из Турции и Греции в Италию были арестованы 42 украинца .

"Это очень хорошо развитая контрабандная деятельность. Но мы знаем их маршруты, мы знаем, каким образом они работают. Нам очень хорошо удается задерживать их", - сказал глава правительственной рабочей группы Карло Парини, которая занимается борьбой против торговли людьми в Сиракузах (Сицилия), куда уже прибыло в этом году более 10 тыс. мигрантов.