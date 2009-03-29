Уровень преступности в школах Буковины вырос почти в два раза

Уровень преступности в общеобразовательных заведениях Черновицкой области, по сравнению с 2007 годом, возрос в 1,7 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на коллегии областного управления образования о предотвращении преступности и правонарушений среди ученической и студенческой молодежи в школах региона.

В частности, согласно информации отдела криминальной милиции по делам детей управления МВД Украины в Черновицкой области, по состоянию на 1 января 2009 года зафиксировано 51 преступление, совершенное несовершеннолетними. Среди видов преступлений преобладают хищения личного имущества граждан, кражи, в сочетании с проникновением в жилье, также случались преступления против жизни, здоровья человека и убийства.

Значительно возросла школьная преступность в Черновцах, а также Выжницком, Герцаевском, Глыбоцком, Заставневском, Кельменецком, Новоселицком, Сторожинецком и Хотинском районах Буковины.