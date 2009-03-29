В Полтаве 1 апреля будет выходным днем

Полтавский городской председатель Андрей МАТКОВСКИЙ подписал распоряжение, в котором рекомендовал руководителям предприятий, учреждений и организаций города объявить 1 апреля 2009 года выходным днем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета Полтавы, это сделано с целью создания благоприятных условий для празднования 1 апреля 200-летия со дня рождения выдающегося земляка Николая Гоголя, а также для участия граждан в общегородских мероприятиях. В то же время соответствующим службам горисполкома поручено обеспечить бесперебойную работу предприятий общественного питания, транспорта, связи, коммунального хозяйства, учреждений здравоохранения и культуры.