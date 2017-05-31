"Со мной в гробу мой украинский паспорт": Дорн записал обращение - объяснил свою гражданскую позицию (видео)
Дорн озвучил свою гражданскую позицию.
Украинский певец Иван Дорн опубликовал видео, на котором декламирует стихотворение и объясняет свою гражданскую позицию.
Видеозапись опубликована на странице музыканта в Facebook и называется "11.04.17".
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Ниже приводим текст стиха Дорна без изменений:
Не смог бы никогда подумать, что все ведомые в стране
Сведут причину всех конфликтов и всей политики на мне.
Хотя тут все закономерно, я говорю не так, як всі –
А значит, будут непременно вертеть меня вокруг своей оси.
Выдавливать из темы строки и капать в уши самый сок
Тем, кто сидит на этом соке, и не читает между строк.
В своей свободе современной я не учел тех всех людей,
Кто несвободен ежедневно посредством стен из новостей.
Те величали меня ръяно главным предателем страны
Тупым уродом, наркоманом – всё знали с ног до головы.
Я не оспариваю мнение, но я при этом не сдаюсь,
И, к счастю, или к сожалению, я музыкантом остаюсь...
Ребят, я слишком бородатый для вашых выбритых постов,
Я никогда не буду правдой для тех, кто сам не есть таков.
Пусть знают те, кто желал мне страстно: "Покойся с миром, Дорн Иван":
Со мной в гробу мой украинский паспорт, спрятан во внутренний карман.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, 11 апреля 2017 года Дорн в интервью российскому журналисту назвал агрессию России против Украины "ссорой", а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО. Также Дорн назвал россиян "братьями". Это вызвало бурю негодования в соцсети.