"Со мной в гробу мой украинский паспорт": Дорн записал обращение - объяснил свою гражданскую позицию (видео)

Украинский певец Иван Дорн опубликовал видео, на котором декламирует стихотворение и объясняет свою гражданскую позицию.

Видеозапись опубликована на странице музыканта в Facebook и называется "11.04.17".

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Ниже приводим текст стиха Дорна без изменений:

Не смог бы никогда подумать, что все ведомые в стране

Сведут причину всех конфликтов и всей политики на мне.

Хотя тут все закономерно, я говорю не так, як всі –

А значит, будут непременно вертеть меня вокруг своей оси.

Выдавливать из темы строки и капать в уши самый сок

Тем, кто сидит на этом соке, и не читает между строк.

В своей свободе современной я не учел тех всех людей,

Кто несвободен ежедневно посредством стен из новостей.

Те величали меня ръяно главным предателем страны

Тупым уродом, наркоманом – всё знали с ног до головы.

Я не оспариваю мнение, но я при этом не сдаюсь,

И, к счастю, или к сожалению, я музыкантом остаюсь...

Ребят, я слишком бородатый для вашых выбритых постов,

Я никогда не буду правдой для тех, кто сам не есть таков.

Пусть знают те, кто желал мне страстно: "Покойся с миром, Дорн Иван":

Со мной в гробу мой украинский паспорт, спрятан во внутренний карман.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 11 апреля 2017 года Дорн в интервью российскому журналисту назвал агрессию России против Украины "ссорой", а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО. Также Дорн назвал россиян "братьями". Это вызвало бурю негодования в соцсети.