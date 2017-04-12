Украинский певец Дорн назвал войну с РФ "ссорой" и рассказал, зачем "прикрывался" тризубом на "Новой волне" (видео)
Ответы Дорна вызвали волну возмущения в соцсетях.
Об этом он рассказал в интервью для российского спортивного журналиста Юрия Дудя.
Резкий "подъем" музыки в Украине Дорн объяснил тем, что "младшие братья поссорились со старшими". "Когда произошла ссора двух собратьев, то все младшие братья сказали "нет" всему от старшего брата, хотим все свое", - заявил Дорн, удивив своим ответом даже журналиста РФ.
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Также певец начал уверять, что никогда не помогал бойцам АТО, а перечислял деньги пострадавшим от обстрелов жителям Мариуполя, а волонтеры "решили распорядиться этими деньгами по-другому".
Дорн в интервью рассказал и о "Новой волне" в 2014 году, когда он вышел на сцену с тризубом на футболке. "Это выступление называется "не попасть впросак". Я подумал, что надо ехать с украинской песней, чтобы нести культуру, раз уж такое дело. А во-вторых, подумал, что надо выйти с трезубцем, чтобы по поводу костюма никто не вонял", - прокомментировал он.
Украинские пользователи соцсетей возмущены высказываниями Дорна: