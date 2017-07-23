Гран-при 8-го ОМКФ получил фильм "Король бельгийцев"

Гран-при 8-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) получил фильм «Король бельгийцев» Петера Бросенса и Джессики Вудворт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно во время церемонии закрытия фестиваля, прошедшей поздно вечером 22 июля в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

В церемонии приняли участие министр культуры Украины Евгений Нищук, вице-премьер-министр Павел Розенко, глава Госкино Украины Филипп Ильенко.

Гран-при получил фильм «Король бельгийцев» (Бельгия, Нидерланды, Болгария). Денежная премия – 10 тыс. евро. Продюсер Мира Сталева выразила благодарность зрителям, отдавшим голоса за картину.

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«Видела, как зарождался и развивался этот фестиваль и как он становится мощнее. Во второй год его проведения я приезжала в Одессу забрать награду для другого, болгарского, фильма, над которым я не работала, а теперь получаю Гран-при за собственный фильм», - сказала Сталева.

Во время церемонии собравшиеся встали и овациями почтили память знаменитого актера Богдана Ступки, скончавшегося 5 лет назад.

В ходе церемонии Нищук подарил актрисе Лие Ахеджаковой картину, на которой она изображена со Ступкой. «Мы были партнерами на сцене, играли спектакли. Партнер – это больше, чем просто друг, знакомый. Партнер – это особая связь», - сказала Ахеджакова.

Также в ходе церемонии была выражена поддержка незаконно осужденному в России режиссеру Олегу Сенцову.

Победителем конкурса европейских документальных фильмов стала картина «Главная роль» Сергея Буковского. Награду получал Буковский со своей мамой - 82-летней актрисой Ниной Антоновой – героиней фильма. Она также получила награду за лучшую актерскую работу Национальной конкурсной программы. Денежный приз – 50 тыс. грн.

Лучшим фильмом в международной конкурсной программе признана картина «Лето 1993» Карла Симона (Испания), лучшими режиссерами Нана Эквтимишвили, Симон Гросс за фильм «Моя счастливая семья» (Грузия, Германия), лучшей актерской работой – актеры из этого же фильма - Ия Шугашвили, Цися Квамсашвили.

Специальным упоминанием жюри Международной конкурсной программы отмечен фильм «Свободно и легко» Ген Цзюна (Китай). «Золотой Дюк» за лучший украинский полнометражный фильм получила кинолента Dixie Land Романа Бондарчука (Украина, Латвия, Германия), приз за лучший украинский короткометражный фильм – «Выпуск’97» Павла Острикова (Украина).

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Специальный диплом жюри Национальной конкурсной программы получили украинские фильмы «Припутни» Аркадия Непиталюка и «Сирень» Катерины Горностай.

Известный польский режиссер, сценарист Агнешка Холланд отмечена призом за вклад в киноискусство. Также «Золотого Дюка» за вклад в киноискусство получила французская актриса Изабель Юппер. Получая приз, актриса отметила, что хочет вернуться, чтобы сделать фильм в Украине.

Фильмом закрытия стала лента-номинант на главный приз Берлинале «Вечеринка» Салли Поттер.

Как сообщал УНИАН, 8-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) стартовал 14 июля.