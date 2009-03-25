Двое с предметом, похожим на пистолет, ограбили беззащитный Ощадбанк

Вчера в Днепропетровске около 17 часов двое неизвестных в масках ограбили правобережный филиал ОАО «Ощадбанк». Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области, к сотрудникам милиции обратилась кассир-контролер филиала банка. Женщина сообщила, что двое неизвестных в шапках с прорезами для глаз проникли в помещение указанного филиала, где под угрозой предмета, похожего на пистолет, завладели деньгами из кассы в сумме 11555 грн. и скрылись с места происшествия.

С места совершения преступления изъяты маски злоумышленников. Сотрудниками милиции установлено, что помещение правобережного филиала «Ощадбанка» камерами видеонаблюдения не оборудовано. Также отсутствуют бронекабины кассового узла.

Охрану филиала осуществляет одно из частных охранных агентств. Теперь по данному факту следственным отделом Красногвардейского райотдела милиции Днепропетровска возбуждено уголовное дело по ст. 187 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (разбой). Милиция принимает меры по установлению и задержанию злоумышленников.