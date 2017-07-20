Власти оккупированного Крыма планируют строить защитные сооружения вблизи админграницы с Украиной

Подконтрольная Кремлю оккупационная власть Крыма намерена усиливать охрану "границ" между аннексированным полуостровом и материковой частью Украины. О планах создавать сооружения на этой территории сообщил российский "вице-премьер Крыма" Игорь Михайличенко, передает Крым.Реалии.

"Для Крыма одним из приоритетных вопросов является создание защитных сооружений в приграничной полосе, эти меры позволят усилить охрану на российско-украинском участке "границы". Также важным остается вопрос обустройства территорий, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска", – заявил представитель оккупационных властей Крыма.

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Сообщается, что на заседании "пограничной комиссии" приняли решение в период туристического сезона "увеличить пропускную способность пунктов на админгранице", а также повысить их безопасность и защиту "с целью бесперебойного функционирования указанных пунктов пропуска".

Между тем, в Госпогранслужбе Украины отмечают снижение пассажиро-траспортного потока через админграницу по сравнению с прошлым годом.

Возникновение очередей в пограничном ведомстве связывают с действиями российских служб на контролируемых ими пунктах пропуска напротив украинских КПВВ. По данным украинских пограничников, российские службы замедлили в июле пропускные операции.