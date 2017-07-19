Житомирская ОГА собирает идеи для популяризации Украинской революции 1917-1921 годов

Житомирская областная государственная администрация собирает идеи и предложения для популяризации Украинской революции 1917-1921 годов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Читайте такжеВ Житомире откроют выставку фотографий Вячеслава Майбороды "От земли до неба..."

Соответствующее решение приняли на первом заседании рабочей группы сегодня, 19 июля. Как отмечается в сообщении, рабочая группа по вопросам исследования мест памяти Украинской революции 1917-1921 лет до сентября этого года будут собирать идеи и предложения для популяризации революционных событий среди жителей области, в первую очередь – в школах.

Эта группа была создана распоряжением председателя облгосадминистрации Игорем Гундичем от 26 мая. Она будет заниматься исследовательской работой, популяризацией и увековечением памяти Украинской революции 1917-1927 гг.

«К 1 сентября каждый район должен предоставить перечень мест памяти. Местами памяти считаются сооружения, дома, места боев или демонстраций», – сказала на заседании рабочей группы заместитель начальника управления культуры ОГА Светлана Дзядевич.

Также в области планируют проводить социальную рекламу среди населения, организовывать в библиотеках выставки-стенды о событиях 1917-1921 годов. После сбора предложений рабочая группа обработает все материалы, а также разработает проект областной программы для финансирования этих наработок.

Напомним, Украинская революция — ряд событий, связанных с национально-освободительной борьбой украинского народа в 1917-1921 годах. Толчком к началу Украинской революции стала февральская революция в Российской империи. В Украине образовался альтернативный центр власти— Украинская Центральная Рада (УЦР), которая стала представительным органом украинских демократических сил и возглавила национально-демократическую революцию в Украине. Руководителем УЦР стал Михаил Грушевский.

В период 1917-1921 годов Украина пережила различные формы национальной государственности (УНР, Украинская держава, ЗУНР), но государственную независимость удержать не смогла. Украинские этнические территории были разделены между СССР, Польской Республикой, Королевством Румыния и Чехословацкой Республикой. Таким образом, Украинская национально-демократическая революция потерпела поражение. Однако, не достигнув своей цели, Украинская революция положила начало процесс формирования современной политической нации и возродила традицию украинской государственности. 2017-й год провозглашен Годом Украинской революции 1917-1921 годов.