На Житомирщине уже выделили почти 2 миллиона гривень на создание современных медиатек - ОГА

На Житомирщине уже выделили почти 2 млн грн на создание современных медиатек. Об этом рассказала сегодня, 13 июля, начальник управления образования и науки облгосадминистрации Лариса Шевчук, сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской ОГА.

«В Житомирской области проводится активная работа по созданию медиатек в школах. Представителям первых 25 школ, где планировались работы, предоставлена вся информация о проекте, его цель, сметы. В Житомире уже выделили из местного бюджета почти 2 млн грн на обустройство медиатек в 6 школах», – отметила Шевчук.

Она напомнила, что процесс создания современных медиатек проходит по инициативе супруги Президента Украины Марины Порошенко и находится на личном контроле председателя Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича.

По словам Шевчук, сейчас идет активный процесс в школе №28 города Житомира.

«На этой неделе мы посетили 28-ю школу, где делают ремонт в помещении для библиотеки. Вносятся правки в проектные решения. К 1 сентября современное образовательное пространство здесь должно уже заработать», – рассказывает начальник управления образования и науки.

Читайте такжеКабмин направил субвенцию на поддержку инклюзивного образования

Кроме того, готовятся к созданию медиатек Гришковецкая, Романовская и Хорошевская гимназии. "В этих заведениях создание медиатек будет происходить с внедрением стандартов новой украинской школы и созданием пространства для детей с особыми образовательными потребностями",- отмечают в ОГА.

Перечень учебных заведений, где сейчас планируют создать библиотеку, можно просмотреть на сайте Житомирской облгосадминистрации.

Напомним, Марина Порошенко вместе с председателем Житомирской облгосадминистрации Игорем Гундичем подписали меморандум о включении Житомирской области к экспериментальному проекту по инклюзивному образованию. Подписание состоялось 7 апреля этого года во время рабочего визита жены Президента Украины в Житомирскую область.

Медиатека – это современный образовательный открытое пространство для детей – она имеет маленькие стеллажи, чтобы дети могли дотянуться, мягкие кресла, коврики, компьютеры, Интернет, и тому подобное.