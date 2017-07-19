Премьера нового сезона "Игры престолов" установила рекорд по просмотрам

Культовый американский сериал "Игра престолов" установил новый рекорд по просмотрам: первую серию седьмого сезона посмотрели более 16 млн человек. Об этом сообщает Variety.

Ранее было известно, что количество зрителей первой серии саги составила 10,1 миллионов. Однако позже, с учетом данных со всех платформ HBO, эти показатели выросли на 50 % - это больше, чем результаты предыдущего сезона.

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Издание сообщает, что первый эпизод установил еще один рекорд по упоминаниям в Twitter - 2,4 млн твитов. Чаще всего пользователи сети писали о камео музыканта Эда Ширана и Арью Старк. В твиттах пользователей наиболее часто появлялись такие цитаты, как "Зима", "Зима близко", "Север помнит", "Оставьте одного волка живым, и овцы никогда не будут в безопасности" и "Начнем?".

Напомним, на прошлых выходных состоялась премьера первой серии седьмого сезона одного из самых популярных на сегодняшний момент сериалов на телевидении «Игра престолов». Google создал приложение для фанатов популярного сериала.