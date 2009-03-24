Бутко: Кабмин достиг закулисных договоренностей с ДТЭК

Участие НАК «Энергетическая компания Украины» в сегодняшнем собрании акционеров энергогенерирующей компании «Днепроэнерго» (Запорожье) является следствием закулисных договоренностей правительства и владельца ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания».

Такое мнение в интервью УНИАН высказал руководитель экономических программ Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав БУТКО.

«Это говорит, вероятно, о достижении неких закулисных договоренностей между руководством исполнительной власти и одним из крупнейших украинских бизнесменов, который является владельцем «Донбасской топливно-энергетической компании», - сказал он.

По его словам, своим участием в собрании акционеров государство фактически признало, что на сегодняшний день владеет пакетом 50%+1 акция энергокомпании.

«Удивительно то, что государство, по сути, диаметрально изменило свою позицию, по сравнению с предыдущим собранием акционеров, на котором государство заявляло о том, что оно владеет 76,04% акций компании», - отметил эксперт.

По его словам, также вызывает удивление изменение позиции государства в отношении смены регистратора общества, а также принятие того факта, что количество представителей НАК «ЭКУ» в Наблюдательном совете сокращено с 6 до 4 членов. В этой связи эксперт напомнил, что именно негосударственные акционеры лоббировали назначение регистратором АКБ "Проминвестбанк".

Эксперт также напомнил, что 8 апреля 2008 года Хозяйственная палата Верховного суда Украины удовлетворила иск миноритарного акционера ООО «Бизнес-Инвест» и признала незаконными все решения общего собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго» от 27 августа 2007 года, в том числе и решение об увеличении уставного фонда компании.

«Практически год прошел со времени вынесения решения высшей судебной инстанции Украины – решение не выполнено. Нынешнее голосование государства (пакетом 50%+1 акция) еще сильнее откладывает выполнение решения высшей судебной инстанции», - отметил эксперт.

В.БУТКО назвал граничащим с цинизмом заявление НАК «ЭКУ» о том, что госкомпания продолжит участие в судебных разбирательствах, связанных с корпоративным спором вокруг допэмиссии «Днепроэнерго».

«Не выходить из судебных процессов можно по-разному. Данное заявление НАК «ЭКУ» оставляет широкое поле для истинных трактовок этого заявление, и я считаю, то представители юридической практики в меру своей циничности могут трактовать это заявление совершенно по-разному», - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялось собрание акционеров ОАО «Днепроэнерго», на котором были утверждены отчеты о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2007-2008 гг., распределена прибыль по итогам 2007 года, сменен регистратор и внесены изменения в устав.

Как сообщил УНИАН начальник Департамента корпоративного управления НАК "Энергетическая компания Украины" Игорь МАЛОЙ, представлявший сегодня интересы госкомпании на собрании акционеров «Днепроэнерго», государство принимало участие в собрании «голосами». В то же время председатель правления «Днепроэнерго» Юрий БОЧКАРЕВ заявил в комментарии пресс-службе «Днепроэнерго» о том, что НАК «ЭКУ» голосовало на собрании контрольным пакетом 50+1% акций.

Напомним, 8 апреля 2008 года Хозяйственная палата Верховного суда Украины удовлетворила кассацию ООО «Бизнес-Инвест» на решение Высшего хозяйственного суда Украины и признала незаконными все решения общего собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго» от 27 августа 2007 года.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением (от 13 июня 2007 года № 407-р) разрешил НАК «Энергетическая компания Украины» на общем собрании акционеров ОАО «Днепроэнерго» голосовать за увеличение уставного фонда компании. Акционеры «Днепроэнерго» на собрании 27 августа 2007 года решили увеличить уставный фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тыс. грн. в связи с присоединением к обществу ООО «Инвестиционное общество» (входит в ДТЭК). Увеличение УФ должно было проводиться путем дополнительного выпуска 2 млн. 43 тыс. 434 простых именных акций номиналом 25 грн. В результате этой допэмиссии ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) консолидировала 44,279% акций ОАО «Днепроэнерго».

В 2007 г. решение собрания акционеров об увеличении УФ обжаловало ООО «Инвестиционная компания «Бизнес-Инвест» (миноритарный акционер генкомпании), которое посчитало, что его интересы были нарушены. Представители действующего правительства во время прошлогодней предвыборной кампании также неоднократно заявляли, что при проведении допэмиссии на “Днепроэнерго” были нарушены интересы государства, и решения собрания акционеров необходимо пересмотреть.