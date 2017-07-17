"Новая сага о супергероях": в сети появились первые кадры со съемок фильма "Черная пантера" (фото)

В сети появились первые фото со съемок нового блокбастера "Черная Пантера". Черная пантера - новая картина о супергероях, основанная на комиксах Marvel.

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"После событий "Противостояния" Т'Чалла возвращается домой в изолированную, технологически продвинутую африканскую страну Ваканду, чтобы занять свое место на троне. Но когда на горизонте появляется старый враг, королевские способности Т'Чаллы подвергнутся проверке. В ходе конфликта на кону оказывается судьба Ваканды и всего мира", - говорится в описании к фильму.

Главные роли в фильме исполнят Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Люпита Нионго и Мартин Фриман. Премьера Черной пантеры в Украине состоится 15 февраля 2018 года. Мировая премьера "Черной Пантеры" назначена на 9 февраля 2018 года.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в сети опубликовали новые кадры 7 сезона "Игры престолов".