Сеть взорвали новые кадры седьмого сезона "Игры престолов" (фото)

Телеканала HBO обнародовал серию снимков с главными героями сериала "Игра престолов" Эмилией Кларк, Леной Хиди, Китом Харингтоном, Мэйси Уильямс.

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Вряд ли для киноманов есть более важная дата летом 2017 года, нежели 16 июля. Все дело в том, что именно в этот день все поклонники знаменитой телесаги "Игра престолов" увидят первую серию нового сезона, который станет предпоследним.

Телеканал HBO всячески подогревает интерес и без того томящихся в ожидании фанатов, и довольно часто публикует в сети новые кадры или трейлеры, пишет Viva.

На этот раз создатели "Игры престолов" обнародовали фотографии со съемок, которые были опубликованы журналом Entertainment. На снимках Дайенерис Таргариен, роль которой исполняет Эмилия Кларк, восхищает своим величием, сидя на драконе. Героиня Лены Хиди восседает на железном троне, Мэйси Уильямс и Кит Харингтон, которые на экране играют брата и сестру, очевидно находятся в Винтерфелле. Что ж, судя по кадрам, нас ждет великолепный сезон.