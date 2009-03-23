В Полтаве облили краской витрины секс-шопов
21:46, 23 марта 2009Общество
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"Православное сопротивление"
В Полтаве активисты организации «Братство православного сопротивления» облили краской витрины секс-шопов.
Как сообщили УНИАН в областном управлении милиции, на месте происшествия были оставлены листовки, в которых радикально настроенные христиане отмечали, что началась война с «новейшими Содомом и Гоморрой».
В листовках сказано, что члены «Братства» такими действиями поддерживают инициативу националистической организации «Тризуб» имени Степана Бандеры и от имени полтавского руководства этой организации призывают начать борьбу с учреждениями, которые распространяют безнравственность в украинском обществе.
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