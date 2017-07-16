Экс-нардеп: боевики "ДНР" признали задержание пропавшего журналиста Асеева

Задержание журналиста Станислава Асеева, который также известен под псевдонимом Станислав Васин, официально подтвердили в так называемом «МГБ» оккупированного Донецка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший народный депутат Украины Егор Фирсов.

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«Маме Стаса дали письменное подтверждение. Его обвиняют в шпионаже, как и всех ранее задержанных журналистов. По этим обвинениям его могут «осудить» на 12-14 лет. Маме дали возможность с ним увидеться. Стас держится хорошо, понимает, что на справедливый суд надеяться не стоит. Его единственная надежда - это обмен пленными», - написал Фирсов.

Как сообщал УНИАН, 4 июля международная правозащитная организация Amnesty International призвала боевиков «ДНР» раскрыть местонахождение пропавшего в Донецке журналиста Асеева.

Асеев исчез 2 июня на территории, контролируемой боевиками «ДНР». Семья и друзья пропавшего журналиста опасались, что он был задержан так называемой «властью» и ему грозят пытки и жестокое обращение. С тех пор не было достоверной информации о его судьбе и местонахождении. Сегодня представители ОРДО утверждали, что не имеют информации об исчезновении журналиста.