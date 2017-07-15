Боевики "ДНР" объявили в розыск украинского журналиста, который пропал в Донецке

Боевики пророссийской террористической организации «ДНР» объявили в розыск украинского журналиста Станислава Асеева, который пропал 2 июня в оккупированном Донецке.

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Об этом сообщает так называемая полиция "ДНР" на своем канале в Youtube.

"Разыскивается без вести пропавший житель Донецка Асеев Станислав Викторович, 1989 года рождения, который 2 июня 2017 года вышел из дома и не вернулся", - говорится в ориентировке.

Как сообщал УНИАН, последний раз журналист Станислав Асеев выходил на связь 2 июня.

5 июля международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призвала контролируемых Россией боевиков "ДНР" раскрыть местонахождение пропавшего в Донецке журналиста Станислава Асеева, который писал под псевдонимом Станислав Васин.