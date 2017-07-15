Боевики "ДНР" объявили в розыск украинского журналиста, который пропал в Донецке

09:00, 15 июля 2017
Общество
1258 0

Последний раз журналист Станислав Асеев выходил на связь 2 июня.

В Донецке пропал без вести украинский журналист / pressemblem.ch

Боевики пророссийской террористической организации «ДНР» объявили в розыск украинского журналиста Станислава Асеева, который пропал 2 июня в оккупированном Донецке.

Читайте такжеПохищенные на Донбассе: помочь нельзя навредить

Об этом сообщает так называемая полиция "ДНР" на своем канале в Youtube. 

"Разыскивается без вести пропавший житель Донецка Асеев Станислав Викторович, 1989 года рождения, который 2 июня 2017 года вышел из дома и не вернулся", - говорится в ориентировке.

Как сообщал УНИАН, последний раз журналист Станислав Асеев выходил на связь 2 июня.

5 июля международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призвала контролируемых Россией боевиков "ДНР" раскрыть местонахождение пропавшего в Донецке журналиста Станислава Асеева, который писал под псевдонимом Станислав Васин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДНР#исчезновение журналиста в Донецке#Асеев