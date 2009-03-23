Впервые в этом году в Житомире родилась тройня

В Житомире впервые в этом году родилась тройня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Житомирского городского совета.

По словам роженицы Елены, в ее семье это не первый случай многоплодной беременности, однако на рождение тройни не надеялись. Трое мальчиков появились на свет с весом почти по 2 кг каждый.

23-летний отец малышей сознался, что очень рад сыновьям и заверяет, что готов к трудностям. Не меньше их радуется и бабушка. Дома малышей ожидает 6-летний братик, отмечается в сообщении.

В прошлом году в Житомире наблюдался позитивный естественный прирост населения: в роддомах города родились 3 тыс. 59 младенцев - на 144 ребенка больше, чем за предыдущий год.

Местная статистика отмечает, что впервые за последние годы показатель естественного прироста населения в Житомире является позитивным и составляет 0,7 процента.