Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф создан в Виннице

В Винницкой области создано новое коммунальное учреждение "Винницкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкого областного совета Виктор ВИКАЛЮК.

По его словам, облсовет утвердил устав центра и штат в количестве 45 должностей.

В.ВИКАЛЮК отметил, что для материального обеспечения работы центра экстренной медицинской помощи из оперативного управления Винницкой областной клинической больницы им. Н.Пирогова передан дом общей площадью 316,6 кв. м, гаражи 150 кв. м, 15 единиц автомобильной техники, медицинское оборудование 2005-2008 года выпуска, общая балансовая стоимость которого составляет 220,62 тыс. грн., а также мебель и офисная техника.

Заместитель председателя Винницкого облсовета добавил, что новое коммунальное учреждение создано на выполнение межотраслевой комплексной программы "Здоровье нации на 2002-2011 годы" с целью обеспечения организации предоставления экстренной и плановой консультативной медицинской помощи населению области в повседневных условиях и при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций с медико-санитарными последствиями.