Еще один памятник погибшим украинцам поставят в Польше

В Польше на территории бывшего украинского села Сагрынь, сожженного польскими военизированными формированиями в марте 1944 года, будет установлен монумент в честь погибших украинцев – жителей этого села.

Об этом УНИАН сообщил председатель Конгресса украинцев Холмщины и Подляшья Александр БОРОВИК.

Предусматривается, что 27 апреля в церемонии открытия памятника на месте сожженного поляками села Сагрынь (вблизи украинско- польской границы в Люблинском воеводстве) примут участие президенты Украины и Польши Виктор ЮЩЕНКО и Лех КАЧИНСКИЙ, другие чиновники и политики, представители общественности обоих государств, украинской диаспоры в Польше и жители близ лежащих населенных пунктов.

Ссылаясь на архивные источники и воспоминания очевидцев, А.БОРОВИК отметил, что преступную акцию против местных украинцев 10 марта 1944 года провели представители военной польской организации «Батальоны хлопске», в этот день убившие свыше 850 жителей села, сожгли их дома вместе с жертвами.

По неофициальным данным, всего на территории нынешней Польши жертвами террора польских отрядов во время Второй мировой войны стали несколько десятков тысяч украинцев.

В последние годы на украинской и польской территориях открыты несколько памятников жертвам террора против украинцев и поляков. В частности, памятники полякам, убитым немецкими захватчиками, торжественно открыто в селе Павловка Волынской области, на месте бывшего польского села Борщивка (Ровенская область) и недавно – на месте бывшнего польского села Гута Пеняцка (Львовщина). На территории Польши почтили память погибших украинцев в селах Верховина (близ города Холм Люблинского воеводства) и села Павлокома (близ Перемышля, Подкарпатское воеводство).