Мировые цены на нефть изменились на полдоллара
01:02, 21 марта 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 20 марта на ведущих нефтяных биржах изменились разнонаправленно.
Официальные цены нефтяных фьючерсов составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 51,22 (+0,55) долл./барр. (с поставкой в мае);
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 51,06 (-0,55) долл./барр. (с поставкой в апреле)
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