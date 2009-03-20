В Виннице отметили 65 лет освобождения от фашистов

В Виннице сегодня состоялись торжественные мероприятия по случаю 65-й годовщины освобождения области от фашистских захватчиков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

В рамках мероприятий в областном центре встретили в торжественной обстановке участников Всеукраинской эстафеты "Слава освободителям Отчизны".

Эта эстафета уже прошла по территории Житомирской, Черкасской и Кировоградской областей и теперь, в день освобождения Винницы от фашистских захватчиков, ее торжественно встретили жители областного центра и воины Воздушных сил Вооруженных сил Украины во главе с начальником Винницкого гарнизона генерал-лейтенантом Сергеем ОНИЩЕНКО.

Во время мероприятия к мемориалу Славы были внесены символические капсулы с землей из братских могил воинов, павших в боях за освобождение городов и сел Украины. Здесь состоялся торжественный митинг при участии руководства области и города, командования Воздушных сил ВСУ, представителей общественных организаций и духовенства.

По данным горсовета, в этот же день представители Винницкого казачества почтили память героя освободительного движения полковника Ивана Богуна, под руководством которого казацкие отряды в марте 1651 года разгромили под Винницей войско польско-шляхетских захватчиков.