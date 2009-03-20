В День дурака киевляне получат новые коммунальные тарифы

Новые повышенные тарифы на коммунальные услуги для бюджетных учреждений и других потребителей в Киеве будут введены с 1 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время расширенной коллегии КГГА первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, сегодня на заседании трехсторонней комиссии – работодателей, профсоюзов и КГГА – было принято окончательное решение по этому вопросу. Участники встречи согласились с тем, что тарифы будут приведены к экономически обоснованному уровню и подтвержденному выводами Государственной инспекции по ценам.

«Распоряжение выпускается в марте, начинает действовать с 1 апреля, и первая оплата придет в мае», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он отметил, что при этом все плательщики заключат с предоставителями услуг договоры о пересчете средств, внесенных ими за полученные услуги по повышенных с 1 декабря прошлого года тарифах. Сумма переплат будет учтена, по объяснению А.ГОЛУБЧЕНКО, при последующих расчетах.

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил также, что тарифы, которые предусмотрено ввести с 1 апреля для бюджетных учреждений и других потребителей, в действительности не учитывают действующую на сегодня цену на газ.

По его словам, при разработке новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве уже не будет много групп потребителей, для которых рассчитаны отдельные тарифы. Это, по его словам, будут тарифы только для населения и других потребителей (к которым относятся в том числе бюджетные учреждения).

Относительно новых тарифов для населения, то, по словам А.ГОЛУБЧЕНКО, предусматривается, что они будут введены с 1 мая только на 50% от их экономически обоснованного уровня, то есть это будет первый этап повышения.

После этого должна быть проведена работа с Министерством жилищно-коммунального хозяйства по поводу внесения изменений в постановление правительства №560 с тем, чтобы уменьшить количество обязательных услуг населению, которые сейчас утверждены 26.

Наряду с тем, планируется также провести по каждому дому отдельно общественные слушания, на которых жители могут выразить свое мнение относительно формирования в их домах перечня обязательных платных услуг. Только после этого, отметил А.ГОЛУБЧЕНКО, можно будет начать работу над реализацией второго этапа повышения тарифов для населения.

Сейчас, по его словам, трудно сказать, когда этот второй этап может состояться, но, заверил А.ГОЛУБЧЕНКО, пока не начнут расти доходы населения, в условиях экономического кризиса его не будет.