ПР подозревает, что золотовалютный запас Украины - в банке-банкроте

Речь об американском «Леман Бразерс»

Верховная Рада Украины направила запрос председателю СБУ относительно размещения золотовалютного запаса Украины в одном из банков США. Как передает корреспондент УНИАН, данный запрос члена фракции Партии регионов Григория СМИТЮХА был обнародован сегодня на заседании парламента. Народный депутат просит председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО проверить информацию относительно размещения золотовалютного запаса Украины в банке-банкроте «Леман Бразерс».

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